Francis Cabrel en direct sur Sud Radio

Francis Cabrel présentera son quatorzième album studio "À l'aube revenant" déjà certifié disque de Platine. Un opus de treize nouvelles chansons tant attendues, le dernier (In Extremis) paru il y a cinq ans. Dans la tradition des poètes médiévaux occitans, Cabrel met l'accent sur la pureté des sentiments et les liens avec la nature. Il met sa poésie là où il n'y en a jamais eu comme l'ultime manière de rendre ce monde plus doux" rappelle Sud Radio.

