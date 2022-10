France Musique : une journée dédiée à Jean-Michel Jarre

"Placer des sons à 360 degrés dans l’espace comme des objets autour de soi est une manière complètement différente de composer, qui révolutionne la conception, la production et la diffusion de la musique de demain. Cette œuvre m’est d’autant plus personnelle que j’ai réalisé la version immersive dans le Studio Innovation de Radio France qui a accueilli le GRM et la musique électroacoustique dès l’origine, vers le milieu du siècle dernier. C’est aussi une façon de saluer l’action du service public français, qui a toujours été un défricheur sur le plan sonore" a expliqué le compositeur.