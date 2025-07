France Musique lance une nouvelle webradio dédiée à l’amour

Classique Love rejoint l’univers des webradios de France Musique avec une promesse claire : proposer un flux continu de musiques liées à l’amour. Ce projet s’inscrit dans la stratégie de diversification numérique de Radio France. Dès le 30 juin, la station sera accessible via le site de France Musique et l’application Radio France.

Près de 2 000 titres ont été réunis, représentant plus de 120 heures d’écoute. La programmation est assurée par Olivier Le Borgne, Robert Rudolf et Benjamin Hertz. Le parcours sonore traverse les décennies et les styles : tubes des années 60, slows, jazz, blues, soul, reggae, folk, R&B contemporain, chansons d’amour du monde entier, comédies musicales et musiques de films. Le répertoire classique, cœur de l’identité France Musique, y trouve également toute sa place.