France Musique lance des rencontres musicales auprès des lycéens

Outre ces cours de découverte de la musique par des personnalités du monde du spectacle et de la musique, des ateliers pilotés par des producteurs de France Musique seront organisés au sein des lycées et dans les studios de France Musique. Au total, 4 émissions de radio (Allegretto Junior par Denisa Kerschova et France Musique est à vous par Gabrielle Oliveira Guyon) seront enregistrées et feront l’objet de diffusions à l’antenne, et des ateliers de webradio animés par les programmateurs de la chaîne seront organisés ainsi que des visites de Radio France pour les élèves. Le 17 novembre, Denisa Kerschova préparera son émission avec les élèves qui expérimenteront le micro le temps d’une émission enregistrée le 12 décembre et diffusée le 21 décembre de 11h à 13h.

Ces parcours musicaux et rencontres au plus près des protagonistes se dérouleront jusqu’en mai 2023 et constitueront des moments privilégiés pour placer les jeunes au cœur de la culture, initiatives propres aux missions de service public du groupe Radio France.