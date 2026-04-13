France Musique : "Les Aventures d’Octave et Mélo" atteignent 5 millions d’écoutes

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"Les Aventures d’Octave et Mélo" se compose de 60 épisodes de 5 minutes, soit un format 60x5’, adapté aux usages audio des jeunes publics. Lancé en mai 2022 sur France Musique, le podcast est disponible sur l’appli Radio France, via l’univers "Mon petit France Inter", ainsi que sur le site de France Musique. La collection s’organise en 15 séries déclinées en 4 épisodes, couvrant des thématiques variées telles que les saisons, les éléments, les animaux, les sorties, le sport, la météo, Noël, les voyages, les contes de fée, les transports, le sport depuis le 3 avril et le camping avec une sortie prévue en juin.
Destiné aux 3-6 ans, le podcast met en scène deux personnages, Octave et Mélo, à travers des récits où la musique accompagne chaque aventure. Le projet repose sur une écriture et une narration assurées par Adèle Molle.
Un volume de consommation à 5 millions d’écoutes
Le podcast totalise 5 millions d’écoutes depuis son lancement, illustrant un niveau de consommation audio significatif sur les supports digitaux. Ce volume s’inscrit dans les usages de l’audio à la demande, notamment sur application et site, pour des formats courts adaptés aux jeunes audiences. Le développement du podcast s’est accompagné d’une adaptation en spectacle avec "Octave et Mélo, le long de la rivière", présenté le 23 février 2024 au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique avec 8 musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, puis décliné à Liège, Metz et Toulouse avec différents orchestres.
Un second spectacle, "Octave et Mélo et le chant du volcan", est annoncé pour le 3 avril 2027 avec 22 musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.