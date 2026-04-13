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Mardi 14 Avril 2026 - 11:15

France Musique : "Les Aventures d’Octave et Mélo" atteignent 5 millions d’écoutes


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Lancé en mai 2022 sur France Musique, le podcast "Les Aventures d’Octave et Mélo" totalise déjà 5 millions d’écoutes. Composé de 60 épisodes de 5 minutes, ce format audio destiné aux 3-6 ans s’inscrit dans les usages digitaux jeunesse, avec une diffusion sur l’application Radio France et les supports numériques.


Adèle Molle, productrice radio, auteure, chanteuse, harpiste et conteuse, débute à France Musique en 2016 avec la chronique "La playlist de". Elle anime ensuite la Matinale de Musiq3 pendant cinq saisons. Elle crée "Les Aventures d’Octave et Mélo" en 2022 pour France Musique, un podcast finaliste du Paris Podcast Festival 2024 © ©Christophe Abramowitz/Radio France
Adèle Molle, productrice radio, auteure, chanteuse, harpiste et conteuse, débute à France Musique en 2016 avec la chronique "La playlist de". Elle anime ensuite la Matinale de Musiq3 pendant cinq saisons. Elle crée "Les Aventures d’Octave et Mélo" en 2022 pour France Musique, un podcast finaliste du Paris Podcast Festival 2024 © ©Christophe Abramowitz/Radio France

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"Les Aventures d’Octave et Mélo" se compose de 60 épisodes de 5 minutes, soit un format 60x5’, adapté aux usages audio des jeunes publics. Lancé en mai 2022 sur France Musique, le podcast est disponible sur l’appli Radio France, via l’univers "Mon petit France Inter", ainsi que sur le site de France Musique. La collection s’organise en 15 séries déclinées en 4 épisodes, couvrant des thématiques variées telles que les saisons, les éléments, les animaux, les sorties, le sport, la météo, Noël, les voyages, les contes de fée, les transports, le sport depuis le 3 avril et le camping avec une sortie prévue en juin.
Destiné aux 3-6 ans, le podcast met en scène deux personnages, Octave et Mélo, à travers des récits où la musique accompagne chaque aventure. Le projet repose sur une écriture et une narration assurées par Adèle Molle.


Elle précise : "J’avais envie de sensibiliser les jeunes enfants à la beauté du répertoire classique pour qu’il leur devienne naturel et source de plaisir. L’idée d’inventer des histoires baignées de cette musique m’a semblé la formule idéale pour m’adresser directement à eux et nourrir leur imaginaire avec deux personnages attachants auxquels s’identifier pour bien grandir."

Un volume de consommation à 5 millions d’écoutes

Le podcast totalise 5 millions d’écoutes depuis son lancement, illustrant un niveau de consommation audio significatif sur les supports digitaux. Ce volume s’inscrit dans les usages de l’audio à la demande, notamment sur application et site, pour des formats courts adaptés aux jeunes audiences. Le développement du podcast s’est accompagné d’une adaptation en spectacle avec "Octave et Mélo, le long de la rivière", présenté le 23 février 2024 au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique avec 8 musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, puis décliné à Liège, Metz et Toulouse avec différents orchestres.
Un second spectacle, "Octave et Mélo et le chant du volcan", est annoncé pour le 3 avril 2027 avec 22 musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.


Tags : Adèle Molle, France Musique, podcast, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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