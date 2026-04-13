France Musique : "Les Aventures d’Octave et Mélo" atteignent 5 millions d’écoutes

"Les Aventures d’Octave et Mélo" se compose de 60 épisodes de 5 minutes, soit un format 60x5’, adapté aux usages audio des jeunes publics. Lancé en mai 2022 sur France Musique, le podcast est disponible sur l’appli Radio France, via l’univers "Mon petit France Inter", ainsi que sur le site de France Musique. La collection s’organise en 15 séries déclinées en 4 épisodes, couvrant des thématiques variées telles que les saisons, les éléments, les animaux, les sorties, le sport, la météo, Noël, les voyages, les contes de fée, les transports, le sport depuis le 3 avril et le camping avec une sortie prévue en juin.

Destiné aux 3-6 ans, le podcast met en scène deux personnages, Octave et Mélo, à travers des récits où la musique accompagne chaque aventure. Le projet repose sur une écriture et une narration assurées par Adèle Molle.

