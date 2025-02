France Médias Monde explose les compteurs numériques en 2024

Porté par des rendez-vous mondiaux comme les Jeux Olympiques de Paris et la réouverture de Notre-Dame de Paris, France Médias Monde (qui regroupe RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya) enregistre une année exceptionnelle sur le numérique. L'entreprise continue de renforcer sa présence sur les plateformes sociales, avec des chiffres en nette progression : 25 millions d’abonnés cumulés sur YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok et WhatsApp, soit une croissance de 11% par rapport à 2023.

Sur WhatsApp, où le groupe a lancé plusieurs chaînes en 2023, la dynamique est impressionnante : 10.8 millions d’abonnés (+96%), faisant de ces chaînes les plus puissantes sur la plateforme en France, tous médias confondus. Sur YouTube, les chaînes de France Médias Monde cumulent 23.2 millions d’abonnés (+33%) et près de 1.5 milliard de vidéos vues (+18%).