France Médias Monde et Nikon à nouveau associés

Ce stage, dispensé par l’Académie France Médias Monde avec le soutien de Nikon d’une durée de cinq jours, a pour objectif d’enseigner aux journalistes de terrain et aux techniciens de l’information les rouages du reportage en zones dangereuses.

Depuis 2014, ce stage dirigé par Jean-Christophe Gérard, directeur de la sûreté éditoriale de France Médias Monde, a formé plus de 400 reporters et s’impose désormais comme la formation de référence dans le domaine du reportage en zones dangereuses. Ce rendez-vous nécessaire rappelle que la sécurité des journalistes et des techniciens de reportage doit être un sujet de préoccupation majeur et un point central de la réflexion éditoriale.