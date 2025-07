France Médias Monde dévoile le nouveau site de RFI Instrumental

Destiné aux professionnels de l’audiovisuel (monteurs, réalisateurs, directeurs artistiques etc.), le site regroupe des milliers de titres originaux dans plus d’une centaine de genres musicaux, de compilations thématiques regroupées par événement (sportif, culturel, politique), des musiques narratives (nappes minimalistes, électro acoustique, musique répétitive) et des compositions d’œuvres classiques arrangées (Saint-Saëns, Ravel, Beethoven, Fauré, Chopin, Bizet etc.), ainsi que sa spécificité : ses musiques du monde authentiques issues de plus 75 pays. C’est donc pour répondre aux mutations de la production musicale dans l’audiovisuel que RFI Instrumental lance sa nouvelle plateforme en ligne dotée d’une ergonomie intuitive avec des fonctionnalités inédites permettant une meilleure expérience pour l’utilisateur.