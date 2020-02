France Médias Monde à l’Exposition Universelle

France 24, Monte Carlo Doualiya et RFI seront présents à l’Exposition Universelle et sur le Pavillon France à Dubaï avec des émissions et des reportages réalisés pour tous les supports par les journalistes en français, en arabe et en anglais notamment. En outre, le Pavillon France sera mis à l’honneur sur les antennes et les environnements numériques à travers le relais de campagnes qui contribueront à sa notoriété mondiale. Les médias de France Médias Monde sont aussi très présents et suivis au Proche et Moyen-Orient, notamment à travers France 24 et Monte Carlo Doualiya, la radio en langue arabe du groupe.