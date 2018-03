France Inter s’engage avec Interclass’

Né après les attentats de 2015, le projet InterClass’, a pour objectif de lutter contre les fake news et la désinformation en partageant les outils de la fabrique de l’information, ses exigences, ses difficultés, en mettant la main à la pâte et en produisant de vraies émissions. Cette rencontre se déroulera en présence de Marlène Schiappa, Secrétaire d’état auprès du Premier Ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, Patrick Boucheron, historien et professeur au Collège de France, Bertrand Perrier, avocat et scénariste du film "À voix Haute", Frédéric Sigrist, Claudia Tagbo et Nicole Ferroni "humeuristes" à France Inter. 700 élèves sont attendus pour cet événement qui se conclura en musique avec un concert de Sopico.