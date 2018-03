France Inter s'engage avec InterClass'

Le projet InterClass’, né après les attentats de 2015, est tout simple : pour lutter contre les fake news et la désinformation, rien de mieux que de partager les outils de la fabrique de l’information, ses exigences, ses difficultés, en mettant la main à la pâte et en produisant de vraies émissions. La réussite pédagogique est au rendez-vous, les rencontres et l’amitié plus encore. Proviseurs, professeurs, viendront donc partager cela avec Radio France et échanger ensemble en présence des journalistes de France Inter, des élèves d’InterClass’ et de leurs professeurs.