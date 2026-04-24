France Inter explore l’ASMR avec "Chuchote-moi une histoire"

Avec « Chuchote-moi une histoire », France Inter propose un nouveau podcast audio digital à destination des enfants de 2 à 5 ans, disponible dès maintenant sur l’application et le site de Radio France ainsi qu’en direct sur "Mon tout petit France Inter". Conçu à mi-chemin entre ASMR et conte, le format repose sur des histoires murmurées et des ambiances sonores apaisantes, visant à installer un rythme d’écoute propice au calme. Pour cette première saison, Mosimann signe et raconte quatre épisodes, "Le petit tambour", "Léo et la petite musique du matin", "Malo le petit lapin et le rythme de la pluie" et "Nono l’escargot et la musique qui prend son temps", avec une présence marquée de la musique. Le concept, imaginé par Isabelle Labeyrie et Stéphanie Lombard, prévoit que chaque saison soit confiée à une nouvelle personnalité.