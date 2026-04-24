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Vendredi 24 Avril 2026 - 08:40

France Inter explore l’ASMR avec "Chuchote-moi une histoire"


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France Inter lance "Chuchote-moi une histoire", un podcast jeunesse destiné aux 2-5 ans, disponible sur l’application et le site de Radio France ainsi qu’en direct sur "Mon tout petit France Inter". Cette première saison, signée Mosimann, propose quatre épisodes mêlant ASMR et contes dans une approche sonore immersive.



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Avec « Chuchote-moi une histoire », France Inter propose un nouveau podcast audio digital à destination des enfants de 2 à 5 ans, disponible dès maintenant sur l’application et le site de Radio France ainsi qu’en direct sur "Mon tout petit France Inter". Conçu à mi-chemin entre ASMR et conte, le format repose sur des histoires murmurées et des ambiances sonores apaisantes, visant à installer un rythme d’écoute propice au calme. Pour cette première saison, Mosimann signe et raconte quatre épisodes, "Le petit tambour", "Léo et la petite musique du matin", "Malo le petit lapin et le rythme de la pluie" et "Nono l’escargot et la musique qui prend son temps", avec une présence marquée de la musique. Le concept, imaginé par Isabelle Labeyrie et Stéphanie Lombard, prévoit que chaque saison soit confiée à une nouvelle personnalité.

L’ensemble réunit également Quentin Mosimann à l’écriture, Audrey Ripoull à la réalisation, Elodie Fiat aux bruitages et Basile Beaucaire, Raphaël Rousseau et Julien Thévenot au mixage.

Tags : ASMR, France Inter, podcast, podcasts, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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