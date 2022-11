France Culture : une adaptation inédite de "L"Île au trésor"

Le concert-fiction de France Culture, enregistré le 5 mai au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, avec l’Orchestre National de France sous la direction de Didier Benetti fait donc l'objet d'une adaptation inédite de la plus célèbre histoire de pirates. L’île au Trésor est un livre-CD coédité par France Culture et Gallimard Jeunesse Musique, adapté du célèbre roman de Robert Louis Stevenson par Marion Stoufflet, réalisé par Sophie-Aude Picon. Les illustrations d’Arthur Pilorget et la musique de Quentin Sirjacq emporteront les lecteurs avec les musiciens de l’Orchestre National de France.