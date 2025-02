France Culture : un événement inédit pour raconter le Covid-19

Au-delà de cet événement en public, France Culture proposera des documentaires inédits qui revisiteront la crise sanitaire sous différents angles. Durant la première quinzaine de mars, les émissions et magazines de la chaîne donneront la parole à des professionnels de santé, chercheurs et enseignants pour analyser les conséquences de cette période sur nos sociétés et nos vies individuelles.

Cet événement est organisé en partenariat avec l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l’Agence nationale de la recherche (ANR). Ces institutions apporteront leur expertise pour enrichir les échanges et permettre une meilleure compréhension des enseignements tirés de la pandémie.