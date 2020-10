France Culture s’engage pour le théâtre

Commandes de textes originaux, engagements de comédiens, diffusions de spectacles à la radio, créations de podcast de fictions… France Culture participe du monde du théâtre et de sa vitalité. Dans les circonstances exceptionnelles qui sont celles qu’affronte le spectacle vivant, afin d’accompagner au mieux les salles de spectacles et d’apporter la création à tous les publics qui en sont privés, France Culture enregistrera et diffusera, tout au long de la saison, des spectacles proposés par plus de quinze théâtres répartis sur tout le territoire. En 2019, France Culture a fait 63 acquisitions d’œuvres dramatiques inédites. Plus de 30 créations ou de reprises de spectacles ont été diffusés entre septembre 2019 et décembre 2020. Le confinement et Un Rêve d’Avignon ont été l’occasion de rediffusions représentant quelque 60 heures sur l’antenne.