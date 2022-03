France Culture : deux nouveaux concerts-fictions

L’ensemble de l’œuvre est créé par France Culture et son service des fictions qui associe réalisateurs, acteurs, bruiteurs et les orchestres de Radio France ou des musiciens contemporains. Une musique originale est également commandée à un compositeur. Ces créations radiophoniques et musicales inédites sont enregistrées en public sur la scène studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Elles sont ensuite diffusées sur l’antenne et à la demande.

Cet événement spectaculaire est à vivre prochainement à travers deux œuvres majeures du patrimoine : "Pinocchio" (enregistré vendredi 25 mars à 20h30 puis diffusé le dimanche 1er mai à 20h dans Théâtre & Cie) et "L’île mystérieuse" (enregistré vendredi 1er avril à 20h30 puis diffusé dimanche le 8 mai à 20h dans Théâtre & Cie).