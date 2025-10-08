France Culture consolide Savoirs+ avec plus de 500 000 écoutes en un an

Pour célébrer ce premier anniversaire, France Culture réunit ses partenaires actuels et futurs à la Maison de la Radio et de la Musique lors d’ateliers consacrés à la fabrique des podcasts. Objectif : partager les expertises et réfléchir collectivement aux meilleures pratiques éditoriales au service de la transmission des savoirs.

Radio France rappelle son rôle central dans la diffusion de contenus de connaissance. Chaque semaine, ses antennes consacrent en moyenne 500 heures à la transmission des savoirs, toutes disciplines confondues. En septembre 2025, le groupe a lancé un appel pour la "Liberté de Savoir", tribune signée par plus de 10 000 personnes, parmi lesquelles des représentants d’institutions, des personnalités académiques et scientifiques, des créateurs de contenus reconnus sur les réseaux sociaux et les figures des antennes de Radio France.

À la rentrée 2025, le dispositif s’ouvre à l’international avec l’arrivée de l’Université de Lausanne.