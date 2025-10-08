France Culture consolide Savoirs+ avec plus de 500 000 écoutes en un an

-
Lancé en octobre 2024, le label Savoirs+ de France Culture réunit aujourd’hui plus de 20 grandes institutions scientifiques et culturelles autour d’un objectif commun : la transmission des connaissances par le podcast. Disponible sur l’application Radio France, Savoirs+ a dépassé le demi-million d’écoutes en un an. Pour certains partenaires, l’audience de leurs podcasts a été multipliée par quatre depuis leur intégration au label. À ce jour, Savoirs+ compte 236 épisodes, 34 séries et 26 focus thématiques éditorialisés. La plateforme rassemble des partenaires variés : Bibliothèque nationale de France, Fondation de l’Académie de médecine, Institut du monde arabe, Inserm, Collège de France, Musée du Louvre, Philharmonie de Paris, Centre national du livre, Musée d’Orsay, Université Paris Cité, EHESS, Muséum national d’Histoire naturelle et bien d’autres.
La fabrique des podcasts
Radio France rappelle son rôle central dans la diffusion de contenus de connaissance. Chaque semaine, ses antennes consacrent en moyenne 500 heures à la transmission des savoirs, toutes disciplines confondues. En septembre 2025, le groupe a lancé un appel pour la "Liberté de Savoir", tribune signée par plus de 10 000 personnes, parmi lesquelles des représentants d’institutions, des personnalités académiques et scientifiques, des créateurs de contenus reconnus sur les réseaux sociaux et les figures des antennes de Radio France.
À la rentrée 2025, le dispositif s’ouvre à l’international avec l’arrivée de l’Université de Lausanne.