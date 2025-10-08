La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 8 Octobre 2025 - 08:20

France Culture consolide Savoirs+ avec plus de 500 000 écoutes en un an


Notez


Un an après son lancement, le label Savoirs+ de France Culture franchit le cap de plus de 500 000 écoutes grâce à la puissance de l’application Radio France. Avec plus de 20 institutions partenaires, 236 épisodes et 34 séries éditorialisées, Savoirs+ s’impose comme une plateforme de référence pour la diffusion des connaissances via le podcast.



Vous aimerez aussi

Lancé en octobre 2024, le label Savoirs+ de France Culture réunit aujourd’hui plus de 20 grandes institutions scientifiques et culturelles autour d’un objectif commun : la transmission des connaissances par le podcast. Disponible sur l’application Radio France, Savoirs+ a dépassé le demi-million d’écoutes en un an. Pour certains partenaires, l’audience de leurs podcasts a été multipliée par quatre depuis leur intégration au label. À ce jour, Savoirs+ compte 236 épisodes, 34 séries et 26 focus thématiques éditorialisés. La plateforme rassemble des partenaires variés : Bibliothèque nationale de France, Fondation de l’Académie de médecine, Institut du monde arabe, Inserm, Collège de France, Musée du Louvre, Philharmonie de Paris, Centre national du livre, Musée d’Orsay, Université Paris Cité, EHESS, Muséum national d’Histoire naturelle et bien d’autres.


La fabrique des podcasts

Pour célébrer ce premier anniversaire, France Culture réunit ses partenaires actuels et futurs à la Maison de la Radio et de la Musique lors d’ateliers consacrés à la fabrique des podcasts. Objectif : partager les expertises et réfléchir collectivement aux meilleures pratiques éditoriales au service de la transmission des savoirs.
Radio France rappelle son rôle central dans la diffusion de contenus de connaissance. Chaque semaine, ses antennes consacrent en moyenne 500 heures à la transmission des savoirs, toutes disciplines confondues. En septembre 2025, le groupe a lancé un appel pour la "Liberté de Savoir", tribune signée par plus de 10 000 personnes, parmi lesquelles des représentants d’institutions, des personnalités académiques et scientifiques, des créateurs de contenus reconnus sur les réseaux sociaux et les figures des antennes de Radio France.
À la rentrée 2025, le dispositif s’ouvre à l’international avec l’arrivée de l’Université de Lausanne.

Tags : France Culture, Radio France, Savoirs+



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 7 Octobre 2025 - 06:50 NRJ Group renforce ses antennes et ses offres digitales €

Lundi 6 Octobre 2025 - 13:30 France Inter et la Fnac reconduisent leur prix BD

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication