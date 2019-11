France Culture : "Le Roman des étudiants" est à Lorient

Ce prix a pour objectifs de faire découvrir la littérature contemporaine aux jeunes d’aujourd’hui et développer de l’imaginaire, en soutenant et en collaborant avec les librairies indépendantes et les universités françaises sur tout le territoire, créer du lien avec les étudiants via tous les réseaux universitaires et notamment ceux du CROUS et CNOUS.

Cette année, 1100 étudiants à travers la France participent au prix, soit une augmentation de 53% sur un an. Le jury est composé exclusivement d’étudiants (sélectionnés sur candidature écrite, audio ou vidéo – qui consiste en une critique du livre de leur choix en 1500 signes ou 1 minute), qui lisent, débattent et rencontrent des auteurs dans les librairies partenaires et universités participantes au Prix.