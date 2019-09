France Culture : 7e Prix du Roman des Étudiants avec Télérama

Les rédactions de France Culture et Télérama se sont réunies et ont présélectionné cinq romans issus de la rentrée littéraire 2019, en lice pour cette nouvelle édition : Emma Becker avec"La Maison" (Éditions Flammarion), Marie Darrieussecq avec "La Mer à l’envers" (Éditions P.O.L), Jean-Paul Dubois avec "Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon" (Éditions de l’Olivier), Sylvain Prudhomme avec "Par les routes" (Éditions L'arbalète/Gallimard) et Monica Sabolo avec "Éden" (Éditions Gallimard)

Les étudiants-jurés, sélectionnés dans toute la France et dans plusieurs universités pourront lire 5 romans, rencontrer les 5 auteurs lors d’événements organisés dans les bibliothèques universitaires participantes et les librairies partenaires, partager en direct, sur les réseaux leurs avis et affiner leur sens critique et élire et fêter leur lauréat mi-janvier.