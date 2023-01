France Culture : 245 chroniques réunies dans un livre

Faut-il repousser l’âge de la retraite ? Les chômeurs sont-ils fainéants ? Pourquoi l'inflation risque-t-elle d'être durable ? Combien coûte l’évasion fiscale ? Ce large éventail de questions touche à notre quotidien mais il n’est pas toujours aisé de les poser et encore moins d’obtenir des réponses. Les autrices, toutes associées à l'Institut Veblen et spécialistes de ces questions, y ont répondu dans la chronique de France Culture : "Le pourquoi du comment : économie et social". Les 245 chroniques sont ici rassemblées pour penser l’avenir au regard de nombreuses propositions et pour transmettre au plus grand nombre autant d'éclairages et de clés de compréhension du monde.