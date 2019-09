France Bleu met le turbo sur l'info locale

À la radio, sur le numérique et maintenant à la télévision, France Bleu Creuse et France Bleu Nord rejoignent en septembre France Bleu Azur et France Bleu Occitanie sur France 3 de 7h à 8h40. Les matinales filmées de France Bleu diffusées dans les décrochages locaux sur France 3 depuis le 7 janvier 2019 doublent leur audience globale (radio + télé). D’ici 2022, les 44 matinales de France Bleu seront diffusées sur France 3.

Avec 3 496 000 auditeurs quotidiens sur la saison 2018-2019, France Bleu est la première radio sur les zones de servives de France Bleu Besançon, France Bleu Creuse, France Bleu Gard Lozère, France Bleu Mayenne, France Bleu Périgord, France Bleu Pays Basque, France Bleu Picardie, France Bleu RCFM et France Bleu Roussillon.