France Bleu couvre la Coupe du monde de foot

Du 14 juin au 15 juillet, tous les matches des Bleus seront à retrouver sur France Bleu et sur Facebook Live avec l'ancien international des Bleus, Patrice Loko, qui interviendra sur l'antenne en qualité de consultant spécial. Par ailleurs, France Bleu retransmettra en direct les deux demi-finales les mardi 10 et mercredi 11 juin ainsi que la petite et la grande finales samedi 14 et dimanche 15 juillet. France Bleu s'appuiera sur le savoir-faire de Germain Arrigoni, Vanessa Lambert et Xavier Monferran.