France Bleu : "Willy vient déjeuner chez vous" à découvrir sur France 3

"Willy Rovelli vient déjeuner chez vous". Voilà une idée de rencontres lancée sur francebleu.fr par Willy Rovelli lui-même. L'animateur du réseau local de Radio France invite les auditeurs à candidater pour accueillir l’émission chez eux. Willy Rovelli s’est déjà rendu à la rencontre de deux familles : à Amiens (avec France Bleu Picardie) et à Luxey, près de Mont-de-Marsan (avec France Bleu Gascogne).

L’émission quotidienne de la mi-journée, "On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission" devient don, le temps d’une rencontre avec une famille d’auditeurs, "Willy vient déjeuner chez vous". et trouve sa déclinaison en télévision.