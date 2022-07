France Bleu Pays de Savoie fête l'été dans un clip

Il fait chaud dans les studios de France Bleu Pays de Savoie. Alors toute l'équipe s'est mise en mode "plage" pour présenter à ses auditeurs son clip de l'été. Ce clip permet d'enter dans les coulisses de France Bleu Pays de Savoie.

Il est mis en scène par Karine Roye (qui signe également l'interprétation de la chanson) et Laurent Pascal. Le tournage et le montage ont été confiés à Laurent Pascal. Les journalistes, techniciens, chargées d'accueil, stagiaires, animateurs et cadres de France Bleu Pays de Savoie se sont, bien sûr, prêtés au jeu.