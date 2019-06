France Bleu Normandie partenaire du Festival du film de Cabourg

Prix du long métrage, du court métrage, du public, mais aussi des rencontres avec le public jeunesse, les compositeurs et les réalisateurs. Sandrine Bonnaire, actrice et réalisatrice, préside le jury de cette 33e édition. Pour son dîner caritatif d’ouverture, le Festival s’engage contre les violences faites aux femmes en mettant à l’honneur la Fondation Panzi. France Bleu Normandie sera en direct depuis le Grand Hôtel de Cabourg, ce vendredi 14 juin de 16h à 19h, avec des interviews de comédiens, réalisateurs, découvertes des coulisses du festival… et l’annonce du palmarès. Enfin, ce samedi 15 juin, de 10h à 11h, avec des invités, comédiens, réalisateurs et les lauréats de la 33e édition.