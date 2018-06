France Bleu Normandie partenaire du Festival du Film de Cabourg

France Bleu Normandie Caen produira deux émissions. Ce vendredi 15 juin de 16h à 19h en public et en direct du Grand Hôtel de Cabourg avec Rodolphe Baudry. Au programme, des interviews de comédiens, de réalisateurs, la découverte des coulisses du festival… et l'annonce du palmarès. L'équipe sera également présente ce samedi 16 juin de 10h à 11h pour une émission en public et en direct du Grand Hôtel de Cabourg avec Rodolphe Baudry et ses invités, comédiens, réalisateurs… Par ailleurs, la station locale de Radio France offre un séjour au Grand Hôtel de Cabourg pour deux personnes ainsi que des places pour deux personnes pour assister aux projections, avec cette année un nouveau lieu à Houlgate, en plus de Cabourg et de Dives-sur-Mer.