France Bleu Lorraine : une journée spéciale depuis la Foire de Metz

À 16h, la journée se poursuivra avec toute l’équipe de France Bleu Lorraine. Jusqu’à 18h30, suite à un grand casting organisé sur francebleu.fr et les réseaux sociaux de la radio, 6 familles lorraines s’affronteront à travers un grand jeu de quiz et de défis, retransmis en direct à la radio, et en présence d’une artiste de la région : La Grande Sophie. L'une de ces 6 familles sera élue "Grande Famille Lorraine".

Cette journée spéciale, se terminera avec un "100% Sport" teinté aux couleurs du thème de la Foire Internationale de Metz : les Jeux Olympiques de 2024. Trente minutes consacrées aux championnes françaises et mosellanes, entre 18h30 et 19h. Avec cette journée, plus que jamais, France Bleu Lorraine veut s’imposer comme la radio des mosellans.