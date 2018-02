France Bleu Lorraine sur les piste de ski à Gérardmer

Les vacances d'hiver qui démarrent ce 10 février pour la Zone A sont synonymes de neige, de détente, de glissades, de bons moments entre amis, en famille.... France Bleu Lorraine, qui avait envie d'en profiter aussi, et surtout de partager avec ses auditeurs ce week-end au coeur du massif des Vosges, leur donne rendez-vous ces 10 et 11 février aux pieds des pistes de la station de ski de Gérardmer. La locale de Radio France y sera en direct, ce samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h ainsi que ce dimanche de 10h à 12h30.



Laurent Pilloni et Véronique Lorre, animateurs de France Bleu Sud Lorraine, accompagnés de Pauline Espagno, animatrice de France Bleu Lorraine Nord, retrouveront les auditeurs au bas des pistes de la Mauselaine. Les vidéos seront à voir sur les pages Facebook de France Bleu Sud Lorraine et France Bleu Lorraine Nord.