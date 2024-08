France Bleu Lorraine : première radio de proximité en Moselle et à Metz

Cet été, France Bleu Lorraine mise sur les programmes rythmés par la musique. Les auditeurs se font plaisir, en élisant chaque soir leur tube de l’été préféré. Tout au long de la journée, les lorrains sont aussi invités à départager sur l’application mobile gratuite "Ici", deux tubes de l’été. Celui qui remporte le plus de voix est diffusé à 18h55. L’occasion également de revenir sur l’histoire de ces tubes.

Des programmes imaginés pour les lorrains qui ne partent pas pour les vacances, ou qui ont fait le choix de rester dans la région, et pour les touristes de passage.

Par ailleurs, tous les jours dans "Moselle Insolite", Tim Girard raconte les petites histoires qui ont fait la grande. Pour se rafraichir, chaque jour Marc Grandmontagne emmène les auditeurs au bord d’un lac de la région. L’occasion de découvrir le lieux et les lorrains qui le font vivre.