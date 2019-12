France Bleu Limousin en direct de Noël à Limoges

France bleu Limousin sera également en direct de Noël à Limoges depuis la place de la Motte à Limoges, avec Christophe Besson, le vendredi 13 décembre de 16h à 19h.

À cette occasion, cette locale de Radio France qui diffuse son programme en Haute-Vienne et en Corrèze invitera ses auditeurs à venir déposer un jouet neuf au profit des enfants du secours populaire de 14h à 19h auprès des bénévoles de l’association. Le magicien Magicarno accompagnera cette journée en proposant ses sculptures de ballons et ses nombreux tours de magie pour les petits et les grands.