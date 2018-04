France Bleu / France 3 : une matinale commune testée en septembre

"On lance en septembre une phase d'expérimentation pour créer par exemple une matinale commune, avec des news et des services de proximité mais aussi des émissions sur des questions de vie quotidienne et un nouveau rendez-vous d'information politique régional, entre autres. Si les tests fonctionnent, on pourrait imaginer un changement de grille début 2019" a déclaré Takis Candilis, directeur général délégué à l'antenne et aux programmes à France Télévisions, au quotidien Les Echos . "On est en plein travail sur les synergies possibles avec les autres groupes publics . C'est Delphine Ernotte, avec ses équipes, qui porte cela. La régionalisation de France 3 en travaillant avec Radio France est un bon exemple. Défendre cette régionalisation est une vraie mission de service public. Un maillage unique de notre pays qu'aucun autre groupe de diffusion ne peut égaler" a également expliqué Takis Candilis.Ces "collaborations accentuées" entre France Télévisions et Radio France pourraient également se concrétiser par une offre digitale commune pour les jeunes ou par des mutualisations de régies publicitaires...