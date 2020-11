France Bleu Alsace Matin désormais sur France 3 Alsace

France Bleu Alsace promet une matinale filmée d’actualités, de services et de bonne humeur pour bien commencer la journée en Alsace avec des infos locales toutes les 15 minutes, des points météo réguliers et de l’interactivité… Parmi les temps forts, "L’humeur du jour" (7h41)avec Jean-Philippe Pierre humoriste et comédien qui revisite l’actualité alsacienne, "Circuits courts" (7h55) qui donne la parole aux commerçants, artisans et producteurs alsaciens, "Vous avez la parole" (8h15) qui permet, chaque matin, aux auditeurs alsaciens de partager leurs avis sur l’actualité ou encore "C’tendance" (8h36) pour le coup d’œil des blogueuses et influenceuses alsaciennes

D’ici 2022, les 44 matinales de France Bleu seront diffusées sur France 3.