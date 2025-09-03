Former la relève : la Skol ouvre la voie à l’apprentissage pour les animateurs

Pour cette rentrée 2025, la Skol propose aux radios d’accueillir un ou une apprentie dans le cadre d’un contrat de 14 mois, destiné à obtenir le Titre à Finalité Professionnelle d’Animateur Radio (RNCP39756), inscrit depuis le 31 octobre 2024 sur décision de France Compétences. Habilitée par la CPNEF de l’Audiovisuel, cette formation a pour objectif de préparer de nouveaux talents directement intégrés dans les équipes et adaptés aux formats des antennes.

L’apprentissage permet aux jeunes professionnels de se construire progressivement, grâce à une alternance entre enseignements et pratique en station. Les candidats retenus sont sélectionnés sur leur motivation, leur maîtrise de la langue et leur compréhension des enjeux du métier.