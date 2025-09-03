La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 3 Septembre 2025 - 05:50

Former la relève : la Skol ouvre la voie à l’apprentissage pour les animateurs


La Skol lance à Montpellier une nouvelle session diplômante dédiée aux animateurs radio, en apprentissage, avec un parcours de 14 mois sanctionné par un Titre à Finalité Professionnelle reconnu par France Compétences (RNCP39756). Les radios sont invitées à accueillir des apprentis, avec un dispositif encadré par la CPNEF de l’Audiovisuel et soutenu par plusieurs aides financières.


Pour cette rentrée 2025, la Skol propose aux radios d’accueillir un ou une apprentie dans le cadre d’un contrat de 14 mois, destiné à obtenir le Titre à Finalité Professionnelle d’Animateur Radio (RNCP39756), inscrit depuis le 31 octobre 2024 sur décision de France Compétences. Habilitée par la CPNEF de l’Audiovisuel, cette formation a pour objectif de préparer de nouveaux talents directement intégrés dans les équipes et adaptés aux formats des antennes.
L’apprentissage permet aux jeunes professionnels de se construire progressivement, grâce à une alternance entre enseignements et pratique en station. Les candidats retenus sont sélectionnés sur leur motivation, leur maîtrise de la langue et leur compréhension des enjeux du métier.

La durée du contrat est fixée à 14 mois. Les coûts pédagogiques, évalués à 10 500 euros, sont intégralement pris en charge par l’Opco. Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration liés aux périodes de formation peuvent également être couverts sur demande. L’entreprise recrute l’apprenti comme salarié, avec une rémunération variable selon l’âge, la situation (handicap, publics éloignés de l’emploi) et les barèmes en vigueur. Plusieurs aides existent : une prime de 5 000 euros à l’embauche, une aide maximale de 1 000 euros pour les entreprises de moins de 11 salariés et jusqu’à 3 000 euros via l’Agefiph pour les personnes en situation de handicap.

Des bénéfices directs pour les antennes

L’accueil d’un apprenti présente plusieurs avantages concrets pour les radios. Au-delà de l’apport d’une nouvelle énergie en rédaction ou à l’antenne, l’apprenti peut être positionné en animation, en co-animation, en voice-track ou en reportage de terrain, selon les besoins de la station. La formation est conçue pour s’adapter aux missions confiées, qu’il s’agisse de renforcer une matinale ou de participer à la programmation. En accompagnant un apprenti, une radio démontre aussi son impact social et son rôle dans la formation professionnelle, en facilitant l’insertion de nouveaux talents dans le secteur.

Une démarche accompagnée par la profession

Les radios intéressées peuvent soit proposer un candidat déjà identifié, soit s’appuyer sur les profils présélectionnés par la Skol. Pour faciliter les démarches, la CPNEF de l’Audiovisuel organise un webinaire de présentation le mardi 16 septembre à 11h30. Les informations pratiques et la plaquette détaillant le dispositif sont disponibles auprès de la CPNEF-AV et de la Skol. Les équipes restent disponibles pour accompagner chaque radio dans les étapes administratives et pédagogiques du recrutement.

Toutes les infos sont ICI.

