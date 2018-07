Festiv'ALL : tous les festivals belges sur une radio !

Comment le programme a-t-il été composé ? "Tout d’abord en collaborant avec Neyder, l’un des festivaliers Belge les plus dynamiques, répond Laurent Duplat. Ensuite, en épluchant toutes les affiches de tous les festivals de l’été, pour constituer un programme complets des artistes qui seront présents et surtout n’utiliser que des enregistrements live, qui donnent une idée la plus fidèle possible de ce que vous entendrez sur les différentes scènes belges. Reste qu'il n'est pas facile de faire cohabiter sur une même antenne des styles musicaux très différents. Là est le défi quand on voit le spectre musical couvert, il faut pouvoir constituer un programme le plus agréable possible, tout en espérant étonner agréablement les auditeurs au détour d’un groupe ou d’un artiste qui leur est inconnu, c’est d’ailleurs les réaction obtenues par les premiers auditeurs test " conclut Laurent.À découvrir sur le site de Radionomy