Facebook : les Apps gagnantes de la panne mondiale

Aux États-Unis, les apps de rencontres ont été un bénéficiaire surprenant de la panne, avec des applis comme eHarmony, Scruff et Hinge qui ont enregistré de fortes progressions. Cela montre que les applis de rencontre ne se contentent pas de faciliter les connexions, elles sont une source de divertissement et un moyen de passer le temps - voire un substitut à la navigation dans le fil d'actualité. Les applis financières, et en particulier d’investissement et de crypto monnaies comme Crypto.com, CoinGecko, Webull Stocks et Robinhood, ont bénéficié d'une augmentation de leur utilisation jusqu'à 290 % de leur utilisation normale. Les apps de streaming video ont remplacé le mur d’actualité de Facebook et les reels d’Instagram, les consommateurs ayant cherché au-delà des apps du top habituel que sont Netflix et Youtube pour diversifier le contenu à streamer. Des jeux comme Sudoku by genina et Candy Crush Soda Saga et les applis sociales comme Telegram, Zello Walkie Talkie et Twitter ont vu leur utilisation augmenter fortement aux États-Unis. Telegram et Twitter ont capté à eux seuls près de 2 millions d'heures supplémentaires aux États-Unis pendant la panne de 7 heures par rapport à la normale.