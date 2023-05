FMM : Roland Husson nommé au poste de DG en charge du pôle ressources

Fort de son expérience combinant connaissance de l’audiovisuel, des industries culturelles et de l’international – acquise en France, à l’étranger et au sein d’organisations internationales – il aura pour mission de poursuivre la gestion rigoureuse du groupe. À ce titre lui seront rattachés les directions et services en charge des finances, des achats, de l’audit et du contrôle interne, des affaires juridiques, des ressources humaines, de la technique et des services d’information.

Roland Husson est un ancien élève de l’ENA (promotion Nelson Mandela, 2001), de l’Université St Andrews en Écosse (diplôme en relations internationales, 1998) et de l’Institut d’Études Politiques de Paris (IEP, section service public, 1997). Il était depuis septembre 2020 conseiller d’Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO.