FIP partenaire du MaMa Festival à Paris

Programmation spéciale sur l’antenne à partir de 21h sur le thème du Japon, fil conducteur du MaMA Festival.

Live à Fip à partir de 21h, concert enregistré le 17 octobre aux Trois Baudets avec Pitou, Yazmin Lacey et Bongezine Mabandla.

Live à Fip à partir de 20h, concert enregistré le 18 octobre du Backstage By The Mill avec Michelle David & The Gospel Sessions et Camp Claude.

En direct de la scène de l'Élysée-Montmartre, en compagnie de Bertrand Burgalat, compositeur et fondateur du label Tricatel, Ghislain Chantepie, responsable des nouveaux médias de Fip, Jean-Patrick Laurent, directeur de la programmation musicale de Ouï FM ainsi qu’un représentant de la plateforme DEEZER. Animée par le journaliste et écrivain Sophian Fanen.Emission spéciale à partir de 20h au Trianon avec Daniel Colling, gérant et fondateur du festival en interview suivie de sessions live avec Dom La Nena, Maya Kamaty et Bongewize Mabandla.Emission spéciale à partir de 20h au Trianon avec Fernando Ladeiro Marques, directeur du festival, Yazmin Lacey et Arnaud Rebotini en interviews suivie de sessions live avec Michelle David & The Gospel Sessions, Too Many T’s et Hangman’s Chair.