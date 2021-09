FIP investit les jardins du Musée Carnavalet

Jean‐Baptiste de Laubier, plus connu sous le nom de Para One, est un DJ, compositeur et producteur de musique électro mais aussi membre du label Ed Banger, ancien membre de TTC à qui on doit de nombreuses bandes originales de films. Il offrira au public du Musée Carnavalet et aux auditeurs de Fip un concert autour de son disque conceptuel, Spectre : Machine Of Loving Grace. Un incroyable périple musical qui prendra une tout autre dimension dans ce lieu d'exception.

Ce concert sera diffusé sur la webradio Electro, le 23 septembre à 21h Les personnes invitées au concert pourront visiter le musée Carnavalet ‐ Histoire Paris en nocturne, de 19h à 21h