Europe 1 : les confidences d'Arnaud Lagardère

Il est revenu, assez longuement, sur les différentes rumeurs et déclarations avant l'été sur la vente des radios musicales Virgin Radio et RFM : "En dehors d’Europe 1, Paris Match et Le JDD, qui sont le coeur sacré du groupe, j’ai aussi un devoir vis-à-vis de mes actionnaires. Si on me propose un prix fou, je ne peux que l’accepter. On est pas vendeurs, mais si des gens viennent nous voir avec des offres qu’on ne peut pas refuser, on les regardera". Concernant le format des radios musicales, Arnaud Lagardère croit encore à la pérennité du format : "Je ne condamne pas les musicales. Je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent que le streaming musical explose les radios. Quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, vous vous apercevez que c’est faux. (...) Aujourd'hui, tout le monde a peur de tout, on a peur que les jeunes n’écoutent plus les radios, ça ne veut pas dire qu’il n’y a plus de place sur la radio". ​Sur le choix du basculement de la marque Europe 2 vers Virgin Radio, "On a fait ce pari à l’époque et on ne le regrette pas. Virgin est une marque très forte".