Europe 1 lance sa nouvelle application

Simplifiée et pensée à partir des retours des auditeurs, la nouvelle application Europe 1 met l’écoute de la radio au centre de l’expérience utilisateur. Ce nouvel outil offre un accès au direct de la station dès la page d’accueil, permet de consulter l’intégralité de l’offre audio d’Europe1 ainsi que toute l’offre d’actualité en direct. Les utilisateurs enregistrent leurs émissions préférées pour ne rien manquer et ils ont la possibilité d’interagir avec la station grâce à la messagerie instantanée. L’application Europe 1 est disponible sur iOS et Google Play.