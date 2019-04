Europe 1 : la série "3h56" récompensée

Lancée le 12 septembre 2018 “3h56, le premier homme sur la Lune” est une série originale inédite produite par Europe 1 Studio, le label d’Europe 1 dédié à la création audio et aux nouvelles formes d’écoute d’Europe 1.

Réalisée à l’occasion de la sortie le 17 octobre de “First Man”, le nouveau film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling dont la station était partenaire, cette production embarque au cœur de la mission Apollo pour faire revivre la mission Apollo et les premiers pas de l’homme sur la Lune. 14 épisodes d’environ 10 minutes disponibles sur Europe1.fr et l’application Europe 1, Apple Podcasts et les plateformes habituelles de réécoute.