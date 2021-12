Europe 1 en forte hausse sur le marché du podcast

En un an, la station enregistre une progression de +66% du nombre de téléchargements de ses podcasts. L'émission "Hondelatte raconte" est au plus haut avec 11.7 millions de téléchargements. L'émission continue de poursuivre son ascension et affiche une 3e progression consécutive. En un an, l’écoute des podcasts de "Hondelatte raconte" a plus que doublé ; Par rapport à octobre 2021, l'émission enregistre tout simplement la plus forte progression du marché podcast. L'émission "Historiquement Vôtre" enregistre un nouveau record avec près de 1.1 million de podcasts téléchargés au mois de novembre. Et avec plus de 1 million de téléchargements, l'émission "Au Cœur de l’Histoire", porté depuis la rentrée par la journaliste et écrivaine Clémentine Portier-Kaltenbach, continue d’être le seul format podcast original à figurer au sein du classement Médiamétrie.