Europe 1 : départ de la directrice de la communication

Aline Pivot, directrice de la communication d’Europe 1, a fait part à Laurent Guimier, Vice-PDG d’Europe 1, Virgin Radio et RFM, de sa décision de quitter le poste qu’elle occupait depuis novembre 2016, sous l'ère Fabien Namias, afin de se consacrer à un nouveau projet professionnel.

"La direction et l’ensemble des équipes tiennent à saluer la qualité du travail d’Aline Pivot et la remercient très chaleureusement pour son engagement sans faille en faveur de la station" indique le communiqué d'Europe 1. Le nom du remplaçant n'est pas connu.