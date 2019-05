Europe 1 célèbre les 40 ans de l’album "Crache ton venin"

L’animatrice d’Europe 1 reviendra dans cette émission inédite sur le parcours de ce groupe mythique et les 40 ans du non moins mythique "Crache ton venin" sur lequel figure le titre à succès “La bombe humaine”. Les BB Brunes, Mademoiselle K, Yarol Poupaud et Alice et Moi se succèderont sur la scène du studio Bellemare pour rendre hommage à la carrière de Téléphone en revisitant des titres emblématiques de leur répertoire. À travers les archives d’Europe 1, Emilie Mazoyer racontera l’histoire du groupe de rock français et de ses nombreux titres à succès. De nombreux témoignages de personnalités qui les ont côtoyés rythmeront également ce tout sonore inédit. De Philippe Manœuvre à Jean-Marie Perrier en passant par Alain Maneval animateur radio de la station en 1978, tous se confieront sur leur relation avec les membres du groupe, leur parcours et se livreront à quelques confidences.