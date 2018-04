Europe 1, Chérie, RMC, Skyrock... que doit-on attendre de la 126 000 Radio ?

Du côté des autres stations, les contre-performances d’Europe 1 ne rassurent pas forcément. RMC est en quête de stabilité après une baisse sur les vagues précédentes et sur un an. France Inter et RTL semblent solidement installés en tête du hit-parade. Du côté des radios musicales, on aura un regard attentif sur Chérie et Fun Radio en difficulté sur les dernières vagues. Skyrock et Nostalgie, en pleine forme en novembre / décembre, devront confirmer la tendance. Verdict ce jeudi à 8 heures, à découvrir tout au long de la journée sur lalettre.pro.