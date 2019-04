Etude IFOP / SIRTI : les Français sont attachés aux radios des territoires

Plus d'un Français sur deux déclare écouter des radios de territoires. 1/3 déclare écouter aussi bien des radios locales/régionales, que nationales. Si 94% des Français écoutent la radio, 42% disent l'écouter souvent, 38% de temps en temps et 13% rarement. Ceux qui l'écoutent souvent estiment à 97% que l'offre radio française a une bonne image et à 72% que dans son traitement de l'actualité, la radio fait partie des médias les plus proches des préoccupations des plus de 35 ans, notamment dans son traitement de l'actualité (vs 74% pour la télévision, 65% pour la presse et 43% pour les réseaux sociaux).