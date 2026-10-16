La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

États-Unis : les dépenses publicitaires locales dépassent les prévisions initiales de BIA €



En 2026, la finance et l'assurance (2.48 milliards de dollars), le commerce (1.85 milliard) et la restauration (1.28 milliard) dominent les investissements publicitaires en radio locale aux États-Unis, diffusion hertzienne et digital cumulés. Ces trois secteurs concentrent plus de la moitié des recettes publicitaires radio, tandis que les loisirs et l'immobilier présentent des perspectives de croissance. Source : BIA Advisory Services
En 2026, la finance et l'assurance (2.48 milliards de dollars), le commerce (1.85 milliard) et la restauration (1.28 milliard) dominent les investissements publicitaires en radio locale aux États-Unis, diffusion hertzienne et digital cumulés. Ces trois secteurs concentrent plus de la moitié des recettes publicitaires radio, tandis que les loisirs et l'immobilier présentent des perspectives de croissance. Source : BIA Advisory Services
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
États-Unis : les dépenses publicitaires locales dépassent les prévisions initiales de BIA
États-Unis : les dépenses publicitaires locales dépassent les prévisions initiales de BIA
Rédigé le Vendredi 16 Octobre 2026

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication