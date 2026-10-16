États-Unis : les dépenses publicitaires locales dépassent les prévisions initiales de BIA €

En 2026, la finance et l'assurance (2.48 milliards de dollars), le commerce (1.85 milliard) et la restauration (1.28 milliard) dominent les investissements publicitaires en radio locale aux États-Unis, diffusion hertzienne et digital cumulés. Ces trois secteurs concentrent plus de la moitié des recettes publicitaires radio, tandis que les loisirs et l'immobilier présentent des perspectives de croissance. Source : BIA Advisory Services
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