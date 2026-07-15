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États-Unis : la radio conserve la plus forte couverture hebdomadaire tous médias confondus €



Au premier trimestre 2026, la radio demeure le média offrant la plus forte couverture hebdomadaire aux États-Unis avec 87% des adultes de 18 ans et plus, devant les applications et sites web sur smartphone (82%), les téléviseurs connectés (78%), la télévision en direct et en différé (71%), Internet sur ordinateur (58%) et les applications et sites web sur tablette (41%).Source : Nielsen Audience Insights Data Tables, T1 2026 (Q1 2026). Graphique : Katz Radio Group.
Au premier trimestre 2026, la radio demeure le média offrant la plus forte couverture hebdomadaire aux États-Unis avec 87% des adultes de 18 ans et plus, devant les applications et sites web sur smartphone (82%), les téléviseurs connectés (78%), la télévision en direct et en différé (71%), Internet sur ordinateur (58%) et les applications et sites web sur tablette (41%).Source : Nielsen Audience Insights Data Tables, T1 2026 (Q1 2026). Graphique : Katz Radio Group.
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Rédigé le Mercredi 15 Juillet 2026

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