États-Unis : la radio conserve la plus forte couverture hebdomadaire tous médias confondus €

Au premier trimestre 2026, la radio demeure le média offrant la plus forte couverture hebdomadaire aux États-Unis avec 87% des adultes de 18 ans et plus, devant les applications et sites web sur smartphone (82%), les téléviseurs connectés (78%), la télévision en direct et en différé (71%), Internet sur ordinateur (58%) et les applications et sites web sur tablette (41%).Source : Nielsen Audience Insights Data Tables, T1 2026 (Q1 2026). Graphique : Katz Radio Group.
- ⛬ MENU
- INSIGHT by La Lettre Pro
- Alors là, Chapeau !
- Petites annonces
- ANTENNE
- INDUSTRIE
- MONÉTISATION
- DIGITAL
- ---------
- S'abonner / Adhérer
- ---------
- Etude SociAudio
- Agenda Audio&Radio
- Boutique
- PodcastMagazine.fr
- RedTech.pro
- Annonces
- Le MAG
- Club HF
- Pub