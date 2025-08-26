- ⛬ ACTUS
Les News
En direct de Podcast Magazine
États-Unis : la parité recule en radio avec 59.2% d’hommes dans les rédactions
Rédigé par Brulhatour le Mardi 26 Août 2025 à 06:34 | modifié le Mardi 26 Août 2025 à 06:34
L’enquête annuelle RTDNA/Newhouse 2025 révèle un recul significatif de la diversité dans les rédactions radio américaines. Après un record en 2024, la part des journalistes issus des minorités tombe de 21.5% à 16.6%. Les stations commerciales sont les plus touchées, tandis que les grandes stations et le non-commercial résistent mieux.
Rédigé le Mardi 26 Août 2025
