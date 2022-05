États-Unis : la comédie est le genre de podcast le plus populaire

"Alors que les annonceurs cherchent de plus en plus à cibler les auditeurs de podcasts, il devient plus important de comprendre l'attrait des différents genres dans l'espace", a déclaré Melissa Kiesche, vice-présidente d'Edison Research. Les podcasts sont classés en fonction du genre auto-identifié soumis par le podcast à l'API Apple Podcast. Dix-neuf genres sont identifiés comme ayant au moins un pour cent d'audience parmi les personnes âgées de 18 ans et plus aux États-Unis.

Edison Podcast Metrics est le seul service de mesure de podcast qui mesure la taille relative de l'audience et les données démographiques de tous les réseaux de podcast aux États-Unis.